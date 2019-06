Calcio. Angelo Alessio di Capaccio Paestum è il nuovo allenatore della squadra scozzese Kilmarnock

Angelo Alessio, ex stella del calcio di Capaccio Paestum, è il nuovo allenatore del Kilmarnock, squadra della Scottish Premiership, la prima divisione scozzese. Ad annunciarlo ufficialmente è proprio la pagina Fb della squadra.

Alessio, quindi, torna ad allenare in prima persona un team dopo ben 10 anni dopo aver ricoperto ruoli prestigiosi al fianco di ct del calibro di Antonio Conte.

Ex centrocampista in Serie A con l’Avellino, con la Juventus dal 1987 al 1992, con il Bologna, ma ha vestito anche le maglie del Bari e del Cosenza in Serie B. Ha chiuso la carriera da calciatore a Modena, in Serie C1.

Come allenatore Alessio ha iniziato con le giovanili del Napoli, per proseguire nel 2004 con l’Imolese e nel 2006 con la Massese. Nel 2008 ha firmato per la SPAL in Serie C2. Dal 2010 è stato allenatore in seconda del Siena, entrando a far parte dello staff di Conte, che poi ha seguito come vice anche alla Juventus nella stagione successiva. Dopo le dimissioni di Conte dalla Juventus, Alessio è stato esonerato insieme allo staff e, con la firma dell’ex allenatore bianconero come ct della Nazionale, anche l’allenatore capaccese ha fatto parte dello staff azzurro comeassistente.

Nel 2016 ha continuato a seguire Conte al Chelsea, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda, ma lo scorso mese di gennaio è stata annunciata la separazione dei due e Alessio ha intrapreso un percorso autonomo che lo ha condotto al Kilmarnock con cui ha firmato un contratto triennale.

– Chiara Di Miele –