Calcio a 5. La San Rufese accede ai quarti di finale di Coppa Campania, il plauso dell’Amministrazione comunale
Il Sindaco Michele Marmo e l’intera Amministrazione Comunale di San Rufo esprimono sincere congratulazioni alla squadra di calcio a 5 A.S.D. San Rufese per il prestigioso traguardo ottenuto.
Per la prima volta nella giovane storia della società, la squadra approda ai quarti di finale di Coppa Campania, un risultato che riempie d’orgoglio l’intera comunità.
“Non è una vittoria sul campo – si legge nella nota dell’Amministrazione – ma per noi rappresenta già un successo straordinario. Portare il nome di San Rufo in competizioni di questo livello significa crescere, crederci e dimostrare che anche una piccola realtà può ambire a grandi obiettivi”.
L’Amministrazione coglie inoltre l’occasione per ringraziare la comunità, che con passione e partecipazione ha contribuito alla realizzazione di un progetto sportivo che prosegue ormai da tre anni consecutivi. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a tutti coloro che, con costanza, affollano il Centro Sportivo Meridionale per sostenere la squadra durante le gare, trasformando ogni partita in una festa di colori, tifo e appartenenza.
“L’accesso ai quarti di finale segna un nuovo capitolo nella storia sportiva locale e rappresenta uno stimolo a continuare su questa strada, con impegno, dedizione e l’unità che contraddistingue la comunità di San Rufo” conclude il sindaco Michele Marmo.