Il Comitato Regionale Campania, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, rinnova il proprio impegno nel contrastare tutti i soprusi e gli abusi che le donne sono costrette a subire ogni giorno.

Per la ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, calciatori e calciatrici scenderanno in campo con un simbolo rosso disegnato sul volto, per “dare un rosso” alla violenza sulle donne.

“Siamo in prima linea per diffondere con ogni mezzo possibile la consapevolezza della gravità di un drammatico fenomeno, ancora oggi purtroppo subdolo e silenzioso – sottolinea il Presidente del Comitato Campano Carmine Zigarelli -. E’ necessario accendere i riflettori, discuterne e far sapere a queste donne che non sono sole. Veicolare questo messaggio attraverso la grande famiglia del calcio campano è un dovere a cui non possiamo sottrarci. La partita più importante che si possa disputare è quella contro la violenza“.

– Paola Federico –