Caggiano torna ad essere “Covid Free”. Il Sindaco:”La comunità non si è lasciata sopraffare ma ha combattuto”

Ottime notizie giungono questa mattina da Caggiano dove l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina ha annunciato che finalmente il paese torna ad essere “Covid Free”.

Sono infatti guariti dal virus gli ultimi tre concittadini che risultavano ancora positivi e non ci sono altri contagiati.

“Un pensiero in questa bellissima giornata va innanzitutto a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta e a tutti quelli che hanno patito gli effetti del contagio – afferma il sindaco Lamattina -. In mezzo a tanta sofferenza non possiamo però non sottolineare ancora una volta la capacità di reazione della nostra comunità che non si è lasciata sopraffare, ma che ha combattuto e che continua a combattere questa pandemia. Continuiamo così!“.

– Chiara Di Miele –