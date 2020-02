Caggiano: scuole chiuse fino al 29 febbraio per sanificazione e disinfezione

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione delle scuole, al solo scopo preventivo e precauzionale, ha ordinato la sospensione delle attività didattiche degli Istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per domani, giovedì 27 febbraio, e venerdì 28 febbraio.

La chiusura delle scuole di ogni ordine a grado di Caggiano è ordinata anche per sabato 29 febbraio.

L’ordinanza si è resa necessaria perchè emerge la necessità e l’urgenza di adottare in base al principio di precauzione apposite misure a tutela della salute degli alunni ed utenti delle scuole in un delicato periodo contraddistinto dalla diffusione in parte dell’Italia della malattia infettiva COVID-19.

– Chiara Di Miele –