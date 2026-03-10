Cade dalla finestra della sua abitazione e resta ferito. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata a Caggiano dove un 32enne del posto, per cause da accertare, è precipitato di sotto.

A causa dell’impatto al suolo è rimasto ferito e sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del Gopi con ambulanza e automedica.

Successivamente il ragazzo è stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno con l’eliambulanza atterrata nel campo sportivo.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.