Caggiano piange don Vittorio Lamattina. Proclamato il lutto cittadino in occasione dei suoi funerali

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, proclama il lutto cittadino per domani, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Mons. Vittorio Lamattina, in segno di cordoglio per la sua scomparsa.

Con ordinanza è imposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta presso la Sede Comunale, la partecipazione istituzionale del Comune di Caggiano al rito funebre con una delegazione di

amministratori e consiglieri comunali e lo stendardo istituzionale dell’Ente.

Don Vittorio Lamattina è scomparso nella serata di ieri all’età di 93 anni. Fu parroco di Caggiano dal 1962 fino al 2011, dopo 11 anni alla guida della comunità di Satriano di Lucania. Negli ultimi tempi si era dedicato alla vita spirituale dei fedeli, alla scrittura, lettura e alla cura della sua rivista religiosa, “Voce Amica”.

I funerali si terranno domani alle 15.30 nella Chiesa Madre di Caggiano

– Chiara Di Miele –

