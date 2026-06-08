Caggiano: la G.O.P.I. – Protezione Civile ODV seleziona 4 figure professionali per il Centro SAI
La G.O.P.I. – Protezione Civile ODV comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per 4 figure professionali da impiegare nell’ambito del Centro SAI di Caggiano.
Le figure ricercate sono: 1 Psicologo/a; 1 Assistente Sociale; 1 Operatore Sociale; 1 Operatore Addetto alle Pulizie degli stabili del Centro SAI.
Sede di lavoro: Caggiano (SA).
Scadenza candidature: 28 giugno.
Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo info@pec.gopi-onlus.it
La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’allegato (modulo 1 – modulo 2), allegando la documentazione richiesta dall’avviso. Per informazioni: info@gopi-onlus.it