Caggiano: il gruppo consiliare di minoranza esprime disappunto per la nomina dei referenti del sindaco

Nei giorni scorsi, il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina ha nominato 6 referenti dell’Amministrazione comunale con deleghe per le politiche del territorio, al fine di collaborare svolgendo attività amministrative sul territorio.

I consiglieri di minoranza esprimono disappunto per queste nomine, considerandole inopportune.

“Come minoranza consiliare non contestiamo le nomine, ma la tipologia e soprattutto il numero delle stesse. Ci rendiamo conto che il sindaco ha nominato 6 referenti con deleghe specifiche che nella passata consiliatura erano presenti all’interno del Consiglio stesso – dichiara Angelo Lorusso, capogruppo di minoranza – Inoltre tre di che questi referenti sono i non eletti della lista Caggiano in Comune e i restanti sono ex consiglieri di maggioranza, che conservano così le deleghe dell’ultimo mandato“.

Dunque la minoranza ritiene che argomenti importanti per la cittadinanza, come il decoro urbano, sono problematiche centrali e tali deleghe non devono essere affidate ad esterni.

“La nomina di questi tre referenti presenti nella passata consiliatura, in qualche modo svilisce il ruolo del Consiglio comunale – conclude Lorusso – Come gruppo di minoranza riteniamo che il Consiglio comunale è stato eletto lo scorso maggio ed è composto da 7 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza, e questa consiliatura deve lavorare su tutte le tematiche del programma elettorale. Non sappiamo come interfacciarci con questi referenti quindi chiediamo al sindaco di integrare queste deleghe all’interno del Consiglio“.

– Rosanna Raimondo –