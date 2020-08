Caggiano: i percettori del Reddito di cittadinanza saranno impegnati nei lavori di utilità collettiva

Il Comune di Caggiano, dopo oltre un mese di intenso lavoro da parte degli Uffici Affari generali e Anagrafe/Servizi sociali, nei giorni scorsi ha approvato i “Progetti Utili alla Collettività -PUC“, come da decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’impiego in progetti di utilità collettiva dei percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nel territorio comunale.

I progetti sono tre, nello specifico: A – Supporto Ambito: Tutela Beni Comuni/Pubblica Utilità; B – Supporto Ambito: Ambientale/Ambiente e Igiene Urbana; C – Supporto Ambito: Culturale/Scuola e Cultura. I tre progetti sono finalizzati a mantenere alti i livelli dei servizi offerti ai cittadini di Caggiano e all’utenza turistica presente sul territorio attraverso il potenziamento di una serie di attività esistenti che necessitano di risorse umane. Infatti il Comune di Caggiano intende utilizzare i PUC per ampliare i servizi di accoglienza turistica nei siti di interesse storico-artistico e culturale, per ottimizzare i servizi connessi agli archivi comunali e di attività di front-office, oltre a fornire un valido supporto all’assistenza agli anziani e al controllo in prossimità degli edifici scolastici. – Chiara Di Miele –