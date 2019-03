La Regione Campania ha pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento “Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014- 2020″, per una serie di interventi di sviluppo rurale per la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, attraverso la creazione e lo sviluppo di attività extragricole.

Il Decreto dirigenziale prevede l’assegnazione di contributi a Enti locali con numero di abitanti inferiore a 5.000 persone e a soggetti privati, per un contributo totale pari a 30 milioni di euro.

Il Comune di Caggiano risulta beneficiario di 902.820,93 euro per il recupero della parte storica del paese.

“Questo finanziamento rappresenta un tassello importante per il recupero del centro storico che rientra in un vasto progetto in cui sono previsti altri 3 finanziamenti – dichiara Giovanni Caggiano, sindaco di Caggiano – Nello specifico i lavori riguarderanno la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade principali del centro storico, attraverso la sostituzione di infissi, grondaie e cornicioni degli edifici prospicienti le suddette strade“.

Nell’elenco degli Enti beneficiari del contributo emesso dalla Regione Campania, risultano diversi Comuni del Cilento: Ispani, Cuccaro Vetere, Rutino e Monteforte Cilento.

Nel Decreto dirigenziale è riportato anche l’elenco dei Comuni che hanno beneficiato del finanziamento nel 2018, tra cui il Comune di Casalbuono per un valore pari a 999.999,99 euro.

– Rosanna Raimondo –