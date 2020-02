Caggiano: Carabinieri ritrovano oggetti e monili rubati a dicembre da un’abitazione

I Carabinieri della Stazione di Caggiano, coordinati dalla Compagnia di Sala Consilina agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, durante le attività di indagini sul territorio hanno ritrovato parte della refurtiva rubata a dicembre in un’abitazione di località Bosco a Caggiano.

Gli oggetti e i gioielli di bigiotteria trovati dai militari dell’Arma, in questi giorni sono stati consegnati ai proprietari.

In seguito ai continui furti che sono avvenuti nel territorio di Caggiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno intrapreso un’azione incisiva di prevenzione e repressione del fenomeno, infatti hanno provveduto a effettuare controlli e perquisizioni in casolari in stato di abbandono presenti in zona e soprattutto sono stati potenziati i servizi durante le fasce orarie serali e notturne.

Grazie a queste intense attività, i Carabinieri hanno ritrovato la refurtiva.

– Rosanna Raimondo –