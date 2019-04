Cadono massi lungo la strada che conduce al Sacro Monte di Novi Velia. Il Comune ordina la chiusura

La strada che conduce i fedeli al Sacro Monte di Novi Velia risulta non essere sicura e percorribile, così il Comune è costretto temporaneamente a chiuderla.

L’ordinanza si è resa necessaria dopo una serie di segnalazioni e le verifiche effettuate dall’Ufficio di Polizia Municipale di Novi Velia che ha riscontrato una serie di problematiche relative alla sicurezza e alla percorribilità della Strada Comunale Ponte Torna – Frazione Santuario.

A febbraio è stato avviato a tal proposito un procedimento finalizzato alla verifica della permanenza delle condizioni di fruibilità dell’arteria ed è stato richiesto alla Provincia di Salerno l’ausilio di personale qualificato appartenente al Settore Viabilità e Trasporti. Con il tecnico incaricato dall’Ente di Palazzo Sant’Agostino, dunque, si è proceduto ad un apposito sopralluogo da cui è emersa la necessità di porre in essere un monitoraggio più dettagliato dei versanti laterali della strada e delle protezioni che in alcuni punti mancano o sono divelte.

Inoltre a marzo il Comandante della Stazione dei Carabinieri Raggruppamento Parco di Vallo della Lucania ha segnalato con una nota la caduta di massi in località Manto della Madonna.

Il Comune di Novi Velia non dispone di mezzi idonei e di personale per mettere in atto interventi mirati alla messa in sicurezza della strada e ha quindi richiesto la collaborazione della Comunità Montana Gelbison e Cervati. Nel frattempo è stata ordinata la chiusura dalla località Fiume Freddo per permettere agli operai e agli addetti ai lavori il monitoraggio dei versanti, lo sgombero dei massi e il distacco di quelli ritenuti pericolanti.

– Chiara Di Miele –