Un fulmine è caduto sulla cabina dell’Enel San Biagio in località Massa a Caggiano provocando diversi disagi.

Le abitazioni di località Massa e Incito sono senza corrente dal primo pomeriggio.

Sul posto sono giunte 3 squadre dell’Enel chiamate prontamente dagli uffici comunali che hanno messo in sicurezza la cabina e stanno provvedendo in queste ore a installare due gruppi elettrogeni per fornire la corrente elettrica alle abitazioni interessate dal danno.

I lavori degli operai dell’Enel continueranno tutta la notte per ripristinare gli ingenti danni strutturali e tecnici che ha subìto la cabina San Biagio.

– Rosanna Raimondo –