Riporta gravi ferite in seguito ad una caduta, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ad un uomo a Montesano Scalo.

Il malcapitato è caduto per cause in corso di accertamento nei pressi di un’abitazione.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Polla dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, che hanno avviato le indagini del caso per appurare le cause della caduta.

I militari dell’Arma dovranno chiarire se l’uomo si è ferito mentre stava lavorando o se si è trattato di un incidente capitato fuori da attività lavorative.