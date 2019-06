Cade dallo scooter lungo l’A2 a Pontecagnano. 28enne salvato dalla Polizia Stradale

Poteva trasformarsi in tragedia la spiacevole avventura che questa mattina ha avuto come protagonista un 28enne lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 14+400 in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Pontecagnano.

Il ragazzo viaggiava in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli si trovava poco distante dallo scooter perché gli agenti stavano procedendo a controllare se la cilindrata del ciclomotore fosse autorizzata a viaggiare in autostrada.

I poliziotti, coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, hanno bloccato immediatamente il traffico, evitando che il 28enne, caduto sull’asfalto, venisse investito dalle auto in transito.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno soccorso il ferito che è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. Sul posto presente anche il personale dell’Anas.

– Chiara Di Miele –