Cade dalla moto dopo aver festeggiato il compleanno a Roccadaspide.24enne ricoverato in gravi condizioni

Festeggia il compleanno e poco dopo cade dalla moto finendo in Rianimazione.

È quanto accaduto ad un 24enne di Roccadaspide che si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il giovane, come riporta “La Città di Salerno”, aveva da poco festeggiato in compagnia di amici quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto, il 24enne ha sbattuto la testa contro un muretto che costeggiava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale di Vallo della Lucania dove resta ricoverato in gravi condizioni.

