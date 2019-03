Cade dal balcone della propria abitazione ad Atena Lucana. Ferito giovane del posto

Un incidente è avvenuto nella giornata di ieri nel centro cittadino di Atena Lucana.

Un 32enne del posto, per cause ancora in corso d’accertamento, sarebbe caduto dal balcone della propria abitazione.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Successivamente si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Nonostante le numerose fratture riportate, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

– Annamaria Lotierzo –