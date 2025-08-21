Cade dagli scogli ad Ascea. Minorenne ferito, soccorso dai bagnini
Attimi di paura ieri sulla spiaggia di Ascea Marina.
Un adolescente è caduto dagli scogli in località Scogliera. Nella caduta il minorenne avrebbe riportato diverse lesioni.
Immediato l’intervento prima dei bagnini che hanno provveduto al recupero del giovane e poi dei sanitari che lo hanno preso in carico.
Immediato il trasporto in ospedale per le cure del caso.
Le sue condizioni, nonostante l’impatto, non sembrerebbero destare preoccupazione.