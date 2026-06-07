Paura questa mattina ad Albanella.

Un uomo è caduto, per cause da accertare, da un’altezza di circa 3 metri. Il malcapitato pare stesse effettuando dei lavori a casa su un’impalcatura.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del Soccorso Val Calore di Roccadaspide che, dopo il primo intervento, lo hanno trasportato in località Matinella e affidato alla Croce Rossa di Capaccio Paestum per il trasferimento al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.