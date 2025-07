Dramma in un’azienda bufalina di Serre dove il cadavere di un 37enne indiano è stato ritrovato all’interno della vasca per la raccolta del letame.

L’uomo non era un dipendente dell’azienda per cui invece lavora suo cognato, un connazionale.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Greta Gentili, e il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno che ha disposto il trasferimento della salma nell’obitorio dell’ospedale ebolitano.

Sarà il medico legale, attraverso l’autopsia, a fare luce sulle reali cause della morte. Potrebbe essersi trattato di un incidente così come di un gesto estremo del 37enne che era giunto in Italia per trovare fortuna ma pare che attualmente non avesse alcun impiego lavorativo.

La vasca in cui è stato ritrovato senza vita non è stata posta sotto sequestro e al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo fosse morto da alcuni giorni. Gli inquirenti nelle prossime ore potranno ascoltare suo cognato.