Caccia. La Giunta regionale della Campania approva il calendario venatorio 2019/2020

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario venatorio 2019-2020. Il documento è il risultato della positiva sinergia tra il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), presieduto dal consigliere regionale Vincenzo Alaia, gli uffici della Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il mondo agricolo, venatorio ed ambientale e del prezioso contributo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il calendario stabilisce i periodi in cui è possibile svolgere l’attività venatoria per ciascuna delle specie ammesse. L’inizio è fissato per il 15 settembre, anticipato al 1° settembre nella modalità dell’appostamento temporaneo per i corvidi, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia grigia.

La conclusione della stagione cadrà il 30 gennaio 2020, termine prorogato al 10 febbraio per il colombaccio e i corvidi.

Tra le novità la limitazione del prelievo per gli anatidi, quali la pavoncella e il moriglione.

Sul portale campaniacaccia.it sarà possibile consultare, prima dell’apertura della stagione venatoria, la cartografia aggiornata della pianificazione faunistico-venatoria.

– Paola Federico –