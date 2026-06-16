Anas per i prossimi due weekend di giugno rafforza il servizio di supporto alla viabilità lungo la S.S.517 VAR “Bussentina” nel territorio di Caselle in Pittari, interessata da lavori sul viadotto Santolia e conseguenti limitazioni alla circolazione che stanno mettendo a dura prova i turisti che si recano nel Golfo di Policastro soprattutto di sabato e domenica.

Tante sono le lamentele che nei fine settimana giungono dagli automobilisti costretti a stare in coda anche per ore prima di poter rientrare a casa. La decisione giunta da Anas nasce proprio dalle esigenze segnalate da automobilisti e amministratori locali.

Il personale Anas, con il supporto dell’impresa esecutrice dei lavori, sarà presente lungo la Bussentina anche nei weekend del 20 e 21 giugno e del 27 e 28 giugno, nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore intensità di traffico.

Sarà così più agevole gestire la circolazione e ridurre i disagi, garantendo maggiore assistenza agli utenti della strada durante i periodi di maggiore affluenza.