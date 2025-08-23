L’Anas ha disposto una modifica temporanea alla viabilità sulla Strada Statale 517 Var “Bussentina”, in deroga all’ordinanza numero 869/2024/NA.

Nei weekend di fine agosto, sabato 23 e domenica 24, oltre che sabato 30 e domenica 31, sarà attivato il doppio senso di circolazione sul by-pass del ponte a Caselle in Pittari, interessato da lavori di rifacimento e attualmente regolato da un semaforo.

La decisione è nata dalla necessità di ridurre i disagi causati dall’intenso traffico estivo e dalle lunghe attese accumulate negli ultimi fine settimana.

Il doppio senso, con la presenza dei movieri, sarà operativo dalle ore 8 alle ore 23 mentre al di fuori di tali orari continuerà a valere la regolazione semaforica prevista dall’ordinanza originaria. La misura straordinaria punta a migliorare la viabilità durante l’esodo estivo, favorendo i collegamenti con le località balneari del Golfo di Policastro.