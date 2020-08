Buone notizie per l’ospedale di Villa d’Agri. Al via dal 2 settembre prestazioni sanitarie di Oculistica

Buone notizie per l’ospedale di Villa d’Agri dove dal prossimo 2 settembre inizieranno le prestazioni sanitarie di Oculistica. Nella stessa giornata iniziale saranno effettuati i primi interventi di chirurgia della cataratta e annessi, così come ufficialmente annunciato dal Commissario dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, Giuseppe Spera.

“Ci vuole tanto lavoro – scrive l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, al primo cittadino di Marsicovetere, Marco Zipparri – ma sono convinto che insieme riusciremo a dare dignità ai cittadini della Val d’Agri assicurandogli i servizi che gli spettano“.

Soddisfatto per l’attivazione dei servizi di Oculistica il sindaco Zipparri, che afferma:”Un primo segnale importante in termini di offerta sanitaria che la Val d’Agri riesce a recuperare grazie all’impegno che l’assessore Leone aveva assunto in uno con il Comitato civico Uniti per la Val d’Agri e l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Un piccolo passo avanti a tutela della salute dei cittadini, fino ad oggi costretti a recarsi in strutture sanitarie diverse da quella di Villa d’Agri fino a giungere in alcuni casi fuori regione“.

– Chiara Di Miele –