Buone notizie ad Auletta. E’ guarito dal Coronavirus il sindaco Pietro Pessolano

Pietro Pessolano, sindaco di Auletta, è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato proprio il primo cittadino attraverso una diretta Facebook.

“Sono risultato negativo all’ultimo tampone, quindi posso considerarmi guarito – afferma -. Dovrò stare altri 7 giorni a casa, in quarantena volontaria, poi il peggio sarà passato. Anche mia madre non è più positiva al Covid-19 e le altre persone colpite dal virus nel nostro comune si avviano verso la guarigione”.

Il sindaco ha ricordato come nel Vallo di Diano stiano diminuendo i casi di Coronavitus dati i tanti guariti degli ultimi giorni, ma non bisogna abbassare la guardia.

“In tutta Italia il pericolo non è affatto passato e noi tutti dobbiamo continuare a stare a casa per non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora – ha detto Pessolano –. Mi appello al vostro senso di responsabilità, bisogna continuare ad uscire solo quando è veramente necessario. Ce la stiamo facendo e non dobbiamo mollare ora“.

– Paola Federico –