Buone notizie a Monte San Giacomo. Tutti negativi i tamponi effettuati durante lo screening per il Covid-19

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati a Monte San Giacomo durante lo screening di massa per monitorare il contagio da Covid-19.

120 tamponi sono stati effettuati il 6 maggio scorso nel piazzale della Villa Comunale, su persone maggiormente esposte a rischio.

Lo screening aveva infatti interessano i volontari del gruppo di Protezione Civile, i volontari del Servizio Civile, operatori sanitari della Comunità Sant’Anna, il personale di banca e Ufficio Postale, personale medico e farmacisti, attività commerciali, Forze dell’Ordine, operatori di onoranze funebri, parroci, operatori di trasporto pubblico e privato, dipendenti di imprese che svolgono attività fuori dal comune, amministratori e dipendenti pubblici ed operatori ecologici.

Tutti gli interessati hanno dovuto raggiungere la Villa Comunale in auto per effettuare il tampone in modalità “Drive In”, utilizzando guanti e mascherina.

“Continuiamo così, con cautela e prudenza – ha affermato il vicesindaco Angela D’Alto –. Il peggio è alle spalle. Grazie a tutti i cittadini per la straordinaria prova di responsabilità. Forza!”

– Paola Federico –