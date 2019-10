Buonabitacolo: il 12 ottobre inaugurazione della Piazzetta delle Arti “Melchiorre Ferrara”

Sabato 12 ottobre alle ore 11.00 a Buonabitacolo verrà inaugurata la Piazzetta delle Arti “Melchiorre Ferrara” in località Camarchio.

La piazzetta è stata realizzata grazie alla prestazione degli operai della Comunità Montana Vallo di Diano. Quella che era una discarica in uno spazio del tutto abbandonato oggi diventa un luogo grazioso e ordinato.

“Per essere uno dei punti più alti del centro urbano – spiega il sindaco Giancarlo Guercio – abbiamo voluto chiamare l’area ‘Piazzetta delle Arti – Melchiorre Ferrara’, anche per ricordare chi ha dato molto alla nostra comunità in termini di sensibilità musicale, canora e bandistica. Le arti stanno in alto, sono l’espressione di animi che sanno elevarsi, che sanno guardare oltre. Per noi ciò è un riferimento, un’aspirazione, sperando che la collettività ne faccia uso“.

Sabato 12 ottobre la piazzetta verrà inaugurata alla presenza del Presidente della Comunità Montana, Raffaele Accetta, dei dirigenti e degli operai dell’Ente montano, dei ragazzi e dei docenti delle Scuole Medie, della famiglia Ferrara. Verrà scoperta la targa di intitolazione e restituito ai cittadini di Buonabitacolo un altro spazio sottratto all’incuria e al degrado.



– Chiara Di Miele –