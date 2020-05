“Dopo oltre 80 anni di presenza e di attività qui a Buonabitacolo e nonostante i vari tentativi nostri e della comunità tutta di dissuadere le suore dal loro intendimento, non è stato possibile garantire la permanenza delle suore a causa della mancanza di vocazioni e quindi di personale religioso, come ricorda la stessa Madre Generale nell’ultima comunicazione a noi pervenuta a seguito di una nostra ulteriore richiesta che evidenziava la volontà di tenere le suore qui a Buonabitacolo“. Così il sindaco Giancarlo Guercio che annuncia l’ultimo saluto alla comunità da parte delle suore dei Sacri Cuori che per decenni hanno gestito l’asilo.

“Ciò comporta un enorme dispiacere da parte di tutti i cittadini che hanno sempre apprezzato i servizi svolti dalle suore con diligenza e affettuosa premura – continua -. A questo punto sarebbe opportuno mettere da parte polemiche sterili e inutili, che comporterebbero non pochi imbarazzi nelle stesse religiose, e predisporci per un doveroso momento di saluto e di ringraziamento che organizzeremo entro la fine di giugno, quando è prevista la partenza di Suor Gerarda e di Suor Amedea“.

Guercio ha ufficialmente salutato le suore con una lettera indirizzata a Suor Maricla, la Madre Generale dell’Ordine dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Il primo cittadino auspica “spiragli che possano consentire il mantenimento della casa religiosa” nonostante la carenza di vocazioni e l’anzianità del personale religioso che hanno comportato l’addio delle suore di Buonabitacolo. “Se vi fosse – scrive – qualche possibilità per garantire il mantenimento della casa sappia che da parte nostra saranno adottate tutte le misure che possano sostenere questa iniziativa“.

Suor Maricla ha risposto a sua volta con una lettera al sindaco ribadendo a malincuore la decisione presa già qualche anno fa. “Le suore lasceranno Buonabitacolo – scrive la Madre Generale – sentiamo tutti grande dolore per questa decisione che non avremmo voluto prendere. Sarebbe stato bello continuare ad esserci, ma la mancanza di vocazioni ci costringe a ritirarci“.

Le suore rimarranno a Buonabitacolo fino alla fine di giugno e poi raggiungeranno la sede a loro designata.

– Chiara Di Miele –

