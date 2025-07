Si conclude con successo l’iter diagnostico e terapeutico della turista americana colpita da ictus ischemico acuto durante la sua vacanza in Costiera Amalfitana, vicenda che ha consentito di raccontare una storia di buona sanità e di collaborazione multidisciplinare, necessaria a salvaguardare vite umane.

La donna, l’11 luglio scorso, è stata trasportata al Ruggi dove prontamente l’équipe medica della Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia, diretta dal dottore Daniele Romano, ha provveduto a praticarle una ricanalizzazione percutanea, in collaborazione con l’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia diretta dal Professor Paolo Barone, nella Stroke Unit coordinata dalla dottoressa Maria De Gregorio.

Successivamente e con la stessa celerità si è anche provveduto all’iter diagnostico per la ricerca del forame ovale pervio, ovvero una condizione anatomica presente a livello del cuore che nei casi di ictus ischemico giovanile, cosiddetto criptogenico, è responsabile del fenomeno dell’embolia sistemica paradossa che in questo caso ha raggiunto le arterie cerebrali. L’ecocardiogramma è stato eseguito dalla équipe guidata dalla dottoressa Costantina Prota, presso il laboratorio di ecocardiografia della Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta dal dottor Michele Roberto Di Muro.

In considerazione del lungo viaggio che avrebbe dovuto affrontare per rientrare a casa, è stato predisposto un intervento di chiusura del forame eseguito per via percutanea presso la Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Emodinamica e diretta dalla dottoressa Tiziana Attisano, la quale con le dottoresse Adele Pierri e Maria Francesca Di Muro hanno facilitato il rientro della paziente in America in totale sicurezza e in condizioni ottimali.