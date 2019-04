Bullismo e Cyberbullismo nelle scuole della Basilicata. Presentato il report dal Garante dell’Infanzia

Si è svolta stamattina, presso il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza, la presentazione del report su Bullismo e Cyberbullismo nelle scuole lucane. Presenti all’iniziativa Giovanni Latrofa, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico, Angela Granata, presidente dell’Unicef Basilicata, Barbara Coviello, referente Miur Basilicata, Achille Spada, primo firmatario della legge regionale “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”, Giulio Pica, sociologo presso il servizio dipendenze (Ser.D.) dell’Azienda sanitaria di Potenza ed autore della ricerca, Edoardo Bellarosa, sociologo, presidente Aisp e coordinatore del tavolo tecnico sul bullismo presso l’ufficio del Garante, Teresa Fiordelisi, presidente della BCC Basilicata, la sociologa Marianna Losasso e la psicologa Silvia Dolce.

Il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata, Vincenzo Giuliano, ha precisato che l’indagine è stata svolta con il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori della regione, nonché insegnanti e genitori, per ottenere una ricognizione del fenomeno e del suo radicamento nel contesto locale.

“Dalla lettura dei risultati – sottolinea Giuliano – emerge che il fenomeno del bullismo nella nostra regione è molto più contenuto che a livello nazionale, poiché in Basilicata il 74,3% degli studenti del campione, compresi nella fascia d’età 11-17 anni, afferma di non esserne mai stato vittima a fronte del 47,3% a livello nazionale (dati Istat 2017). Il cyberbullismo risulta essere un fenomeno meno diffuso del bullismo, sia a livello nazionale che regionale, anche se in Basilicata gli studenti del campione che affermano di esserne stati vittime, compresi nella fascia d’età 9-17 anni, sono il 10% rispetto al 6% del dato nazionale (dati Miur 2017). Il suddetto fenomeno è legato al possesso ed all’utilizzo di strumenti elettronici, soprattutto lo smartphone; infatti nel nostro campione regionale, secondo i genitori intervistati, soltanto il 5,79% degli alunni delle scuole elementari non lo possiede”.

Un altro dato che emerge dalla ricerca è che nelle scuole elementari di Potenza, tra coloro che dicono di essere stati vittima di bullismo, il 23% delle femmine non ne parla con nessuno e così anche il 20% dei maschi. Alle medie inferiori, il 10% delle femmine ed il 21% dei maschi non ne parla con nessuno. Nelle seconde classi superiori, il 32% delle femmine ed il 25% dei maschi non ne parla, mentre nelle quinte superiori il 36% delle femmine ed il 41% dei maschi non si rivolge a nessuno. Alle elementari ed alle superiori si notano le percentuali più alte di chi non ne parla.

“Nella nostra regione – conclude il Garante – si va affermando una tipologia familiare strutturata intorno a ruoli confusi e non ben definiti che non consentono di tracciare una netta linea di demarcazione tra infanzia ed età adulta. La figura genitoriale, in particolare quella paterna, sembra aver perso quella funzione di trasmissione delle regole e di modello da rappresentare, che costituiva un valido punto di riferimento fino a qualche decennio fa. Questa configurazione familiare si inserisce in un processo più ampio di modernizzazione che ha comportato l’indebolimento delle agenzie di socializzazione primaria e un’eclissi dei modelli di identificazione tradizionali. Il mio auspicio è che questo lavoro di ricerca possa costituire un primo passo verso una maggiore conoscenza del fenomeno per assicurare ai nostri ragazzi una crescita serena e felice. Un minore felice sarà un adulto libero ed equilibrato, in grado di far fronte alle difficoltà della vita”.

– Chiara Di Miele –