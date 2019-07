Bullismo a Salerno. Picchiati e umiliati dai compagni di classe, nei guai maestre e Dirigente scolastico

E’ una storia drammatica quella che giunge da una scuola elementare del quartiere Torrione di Salerno dove, secondo quanto denunciato da un genitore di un alunno, tre ragazzini di 10 anni sono rimasti vittime di bullismo e violenze. Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, i tre ogni giorno a scuola sono stati bullizzati, aggrediti con calci e pugni e umiliati. Uno di loro è finito addirittura in ospedale a causa delle percosse ricevute da un compagno e per questo motivo è scattata la denuncia da parte dei genitori.

Il pubblico ministero Roberto Penna, che indaga su quanto accaduto, ha emesso 6 avvisi di garanzia e dunque la triste storia di bullismo tra i banchi di scuola potrebbe presto giungere in Tribunale. Gli avvisi sarebbero stati notificati all’ex dirigente scolastica, a quattro maestre e al padre di uno dei due bulli accusati. La dirigente e le maestre sono accusate di maltrattamenti mediante condotte omissive, mentre il padre del bullo è accusato di lesioni personali aggravate per non aver impedito al figlio gli atti di violenza.

I fatti risalgono all’anno scolastico 2017/2018. Secondo il pm l’ex dirigente era stata informata di quanto stava accadendo in classe sia attraverso una lettera inviata dai genitori sia durante un incontro, ma nonostante ciò non avrebbe adottato alcun provvedimento per bloccare la violenza. Anche le maestre non avrebbero impedito gli atti di violenza nel corso delle ore di lezione.

Tra i diversi episodi denunciati quello più grave ha visto una delle tre vittime aggredita durante la lezione prima con una ginocchiata e poi agli occhi. Ricoverato in ospedale a causa delle ferite, i sanitari gli hanno riscontrato un trauma all’occhio destro e un trauma cranico. Pizzichi, spintoni, calci, ma anche minacce e offese rappresentano tutti i soprusi che i tre minori ogni giorno, nella classe quinta, erano costretti a subire da parte dei baby bulli.

