Sono stati ultimati i complessi lavori di ripristino sulla SP37 in località Ponte San Cono di Buccino.

Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il rifacimento completo del manto stradale. La strada sarà riaperta al traffico fra circa 10 giorni, il tempo necessario per completare l’installazione della segnaletica verticale e la tracciatura della segnaletica orizzontale.

“Un passo decisivo per la sicurezza dei cittadini e per la fluidità del traffico nel territorio di Buccino” fanno sapere dalla Provincia di Salerno.