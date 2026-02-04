Ieri la comunità di Buccino ha festeggiato il secolo di vita compiuto dalla signora Anna Volpe.

“Preziosa testimone della nostra storia” è stata definita dal sindaco Pasquale Freda che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e della comunità per questo importante compleanno, esprimendo affetto, stima e riconoscenza per una vita lunga un secolo, ricca di esperienze, valori e memoria.

Anna Volpe ha spento le candeline con il numero 100 circondata dal forte affetto della sua famiglia a cui ha dedicato i sacrifici di una vita.

“Alla signora Anna e alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta Buccino, con l’augurio di continuare a vivere questo giorno speciale circondata dall’amore dei suoi cari” afferma il primo cittadino.