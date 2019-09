Brumotti e Rubano, inviati di “Striscia”, aggrediti a Pescara. La solidarietà di Tommaso Pellegrino

Un messaggio di solidarietà e di incoraggiamento giunge in queste ore dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, nei riguardi dell’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti e del giornalista cilentano Vincenzo Rubano. I due, infatti, proprio nel corso di un servizio per il noto Tg satirico di Canale 5, sono stati brutalmente aggrediti a Pescara nel quartiere Rancitelli, meglio conosciuto come “Ferro di Cavallo”.

La troupe di Brumotti, giunta sul posto per effettuare alcune riprese, ha assistito all’arresto di una donna di etnia rom trovata in possesso di droga. A quel punto è scoppiato il caos. Un operatore è finito in Pronto Soccorso dopo esser stato aggredito, così come Rubano, medicato e dimesso con 15 giorni di prognosi.

“Esprimo la mia più sentita solidarietà a Vittorio Brumotti e Vincenzo Rubano – dichiara Pellegrino ad Ondanews – per la deprecabile aggressione subita a Pescara. La loro è una significativa iniziativa di denuncia del malaffare che circola nel Paese e per questo meritano la stima di chiunque sia dalla parte della legalità. Professionisti come Vittorio Brumotti e Vincenzo Rubano sono maggiormente da sostenere ed apprezzare perchè da un lato mettono in evidenza quanto possa esserci di negativo in Italia, ma dall’altro sanno anche esaltare le bellezze dei nostri territori, proprio come hanno fatto nei giorni scorsi quando hanno visitato il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni per le riprese dello spot del Parco Nazionale“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

27/9/2019 – Brumotti aggredito in strada a Pescara. Con lui il giornalista Vincenzo Rubano che finisce in ospedale