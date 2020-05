Brienza, sorpresi in auto dai Carabinieri con attrezzi da scasso. Scatta la denuncia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza prosegue le attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione.

Nello specifico a Brienza, un 25enne, un 33enne e un 38enne sono stati denunciati mentre viaggiavano insieme a bordo di un’auto. Dopo la perquisizione personale e veicolare, i tre sono stati trovati in possesso di strumenti di effrazione e scasso, immediatamente sequestrati.

Sono state anche segnalate alla Prefettura di Potenza, per uso personale di stupefacenti, 4 persone residenti a Rivello, Lagonegro, Rionero in Vulture e Ripacandida sorprese in possesso di 1,4 grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina.

– Claudia Monaco –