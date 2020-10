Briatore affonda De Luca:”Invece di pensare alla mia prostatite avrebbe dovuto aumentare le Terapie Intensive”

“Se a fine estate Vincenzo De Luca invece di pensare alla mia ‘prostatite ai polmoni’ si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, forse oggi non assisteremmo ai suoi decreti raffazzonati”.

Questo il duro affondo di Flavio Briatore al Presidente della Regione Campania dopo l’ordinanza che chiude tutte le scuole della regione e la “minaccia” di misure più restrittive in seguito all’aumento di contagiati dal Covid-19 sul territorio regionale.

In queste settimane non sono mancati i botta e risposta piccati tra Briatore e De Luca, dopo che quest’ultimo aveva ironizzato sulla positività al virus del noto imprenditore titolare del Billionaire.

“Auguri per la sua prostatite ai polmoni” aveva dichiarato il Presidente della Campania. Dopo essere guarito dal virus Briatore, dal canto suo, aveva risposto:”Tutti ridono della prostatite, ma non la auguro a nessuno. E’ tremenda. Non la auguro a nessuno, nemmeno al Presidente della Campania che ci rideva sopra“.

– Chiara Di Miele –