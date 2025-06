Si è concluso con una condanna per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura il procedimento penale nato da una segnalazione riguardante un canile abusivo a Pontecagnano Faiano. Il responsabile è stato condannato a due mesi di reclusione con pena sospesa.

Il procedimento è frutto della collaborazione tra l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) e il Nucleo dei Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino.

Durante l’intervento sono stati rinvenuti 19 cani (tra cui simil chihuahua, meticci e un simil doberman) custoditi all’interno di box e recinti fatiscenti, privi di condizioni minime di benessere e sicurezza.

Enpa, costituitasi parte civile tramite il proprio ufficio legale, ha chiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti come ente esponenziale dei diritti degli animali. La legittimazione dell’associazione è stata pienamente riconosciuta, in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia.

“Ogni condanna per maltrattamento è un passo avanti nella tutela concreta degli animali e una conferma che non esistono zone franche per chi li sfrutta o abusa della loro vulnerabilità – commenta Enpa – Grazie alla nostra articolazione territoriale e alla sinergia con le autorità continueremo a vigilare e intervenire in tutti i casi di crudeltà e abbandono”.