Bowling. L’atleta Antonino Fiorentino di Potenza vince a Losanna un Torneo Internazionale

Arriva da Losanna, in Svizzera, un’altra importante vittoria per Antonino Fiorentino, atleta di bowling già campione del mondo con la Nazionale Italiana.

L’atleta di Potenza ha vinto la 12^ edizione del Torneo “Swiss International Team Event”, una rassegna a squadre che ha visto la partecipazione di numerosi team provenienti dall’estero. Antonino Fiorentino ha partecipato col suo club, l’Asd Delirium di Salsomaggiore Terme.

Il quartetto è completato dai compagni Alessandro Santu di Torino, Tommaso Radi di Ardea (Roma) e Nicola Pongolini di Salsomaggiore Terme. Tutti e quattro fanno parte anche della nazionale italiana di bowling. Dalla Svizzera un torneo insidioso ma anche particolare. Si gioca come un campionato di calcio, le sedici squadre devono fare una partita contro le altre quindici e, a differenza delle altre manifestazioni nel bowling, vince chi fa più punti. Impresa riuscita alla squadra di Fiorentino, che ha vinto all’ultima partita contro il Team Camel. Si tratta della terza vittoria consecutiva al prestigioso torneo.

“Per noi – ha dichiarato Antonino Fiorentino – questo è sempre un torneo molto insidioso, in particolare per il fatto che funziona con gli scontri diretti. Bisogna battere sempre gli avversari. Si può giocare meglio di tutti e perdere, ma siamo stati bravi nelle sfide a due. Abbiamo fatto molta attenzione e siamo molto soddisfatti per questa terza affermazione consecutiva”.

Un altro trofeo importante per l’atleta potentino. Ricordiamo che con la nazionale italiana si è laureato nel 2018 campione del mondo a Hong Kong, a Malta medaglia d’oro al Campionato dewrl Mediterraneo, oltre alle tre medaglie agli europei in Germania.

– Claudio Buono –