Fiamme in un bosco nel territorio di Capaccio, in località Madonna del Granato.

Il fuoco si è alimentato in diversi punti per cause da accertare e il vento, insieme alle alte temperature, ha consentito che il rogo si espandesse rapidamente.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, agli ordini del Capo Distaccamento Angelo Picariello.

Duro il lavoro dei caschi rossi per domare l’incendio e procedere alla bonifica dei diversi ettari presi di mira dalle fiamme.