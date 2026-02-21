Tensione questa mattina nell’area mercatale di via delle Olimpiadi ad Eboli.

Quella che doveva essere una tranquilla mattinata di acquisti si è trasformata in un vero e proprio incubo per diverse frequentatrici del mercato settimanale, finite nel mirino di una banda di borseggiatori.

Secondo le prime ricostruzioni ad agire sarebbe stato un trio ben coordinato: due donne supportate da un complice ebolitano. Il ruolo dell’uomo era fondamentale: avrebbe monitorato costantemente gli spostamenti della Polizia Municipale impegnata nei controlli di routine, avvisando le complici per permettere loro di agire indisturbate tra la folla.

Sono state sette le donne derubate del proprio portafoglio. Tra i vari episodi, spicca quello di una vittima a cui è stato sottratto non solo il denaro, ma anche una tessera bancomat che riportava, purtroppo, il codice PIN scritto nelle vicinanze. Solo il tempestivo intervento degli agenti della Municipale ha evitato il peggio, aiutando la malcapitata a procedere al blocco immediato della scheda prima che venissero effettuati prelievi fraudolenti.

Non appena è scattato l’allarme, due pattuglie della Polizia Municipale hanno circondato l’intera area del mercato nel tentativo di intercettare i malviventi. Grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto le due donne sono state individuate, ma nella confusione generale sono riuscite a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce, insieme al complice locale.

Indagini in corso anche con il supporto della videosorveglianza.