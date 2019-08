Sta per arrivare la quarta edizione del concorso Wiki Loves Basilicata, l’edizione lucana di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo, che utilizza la grande visibilità di Wikipedia per promuovere il patrimonio monumentale e ambientale dei grandi e piccoli borghi. Lo annuncia Borghi Eccellenti Lucani.

Anche quest’anno Basilicata Wiki con Luigi Catalani supporta l’associazione Wikimedia Italia nell’organizzazione del contest, che rappresenta una grande opportunità a costo zero per la promozione delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio di Basilicata. Ad oggi hanno aderito 59 Comuni e tra loro vi sono molti dei borghi BEL (Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Castelmezzano, Filiano, Grumento Nova, Guardia Perticara, Missanello, Pietrapertosa, Roccanova, Ruoti, San Severino Lucano, Sasso di Castalda, Vaglio, Vietri di Potenza), ma anche altri enti come la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il Polo Museale Regionale della Basilicata, la Provincia di Potenza, il Parco Gallipoli Cognato, il Consorzio ASI e il WWF, che hanno “liberato” complessivamente quasi 500 monumenti. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche è fondamentale. La legislazione italiana vigente richiede che i proprietari dei beni rilascino un’autorizzazione affinché le fotografie dei monumenti possano essere scattate e successivamente pubblicate su Wikipedia con licenza libera. Per tale motivo, per aderire al concorso è necessaria una delibera del Comune oppure una lettera di autorizzazione firmata dal legale rappresentante, da un dirigente o da un amministratore, contenente l’elenco dettagliato di tutti i monumenti liberati.

Il concorso ha avuto ampia eco sugli organi di stampa e ha suscitato interesse anche a livello nazionale per i numeri di fotografie, la quantità di wikigite e la percentuale di Comuni aderenti. Le foto vincitrici vengono esposte ogni anno in una mostra itinerante che fa il giro della penisola e che quest’anno è stata inaugurata presso il Castello Sforzesco di Milano. Un’altra mostra dei migliori scatti lucani, patrocinata da APT Basilicata, è da qualche mese in giro per la regione: è stata allestita in prestigiosi palazzi di Potenza, Montescaglioso, Pisticci, Montalbano Jonico, Tito e Castel Lagopesole e proseguirà il suo tour toccando altri Comuni della regione.

Borghi Eccellenti Lucani sostiene Luigi Catalani e la sua organizzazione nella straordinaria iniziativa e sollecita i restanti borghi della rete ad aderire entro la fine del mese per poter sempre più promuovere un “BEL pezzo di Basilicata”.

– Chiara Di Miele –