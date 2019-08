Boom di presenze a San Rufo per la prima serata della Sagra del fiore di zucca

Grande successo per la prima serata della 6^ edizione della Sagra del fiore di zucca, che si terrà fino a domani, sabato 10 agosto, a San Rufo, in località Fontana Vaglio, nei pressi di Salvioli Auto.

Notevole l’afflusso durante tutta la serata dedicata al divertimento e allo svago per grandi e piccini e numerose le attrazioni per mantenere viva l’attenzione su una festa che ha fatto del gusto e dell’allegria i suoi punti di forza.

La serata è iniziata con la partecipazione dei più piccoli alle attrazioni presenti quali i gonfiabili, vortice e giostre che hanno proiettato le famiglie in un clima di festa.

In primo piano i piatti della tradizione culinaria dedicati in particolare alle zucchine e ai fiori di zucca. I visitatori dell’evento hanno potuto gustare le leccornie preparate dallo staff in molteplici modi, dal dolce al salato.

A mantenere vivace l’atmosfera ha contribuito la gara di talenti in stile “La Corrida” con l’ospite d’onore Rocco Tardugno “Lo Snello” partecipante dell’ultima edizione del programma. Presenti sul palco, oltre i molteplici dilettanti che si sono esibiti in ogni tipo di intrattenimento, anche le piccole ballerine della palestra Kodokan dirette da Rosaria Bruno, che hanno incantato il pubblico con le loro coreografie raccogliendo applausi da tutti i presenti.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto durante la prima serata – ha dichiarato l’organizzatore Antonio Salvioli – ed è sempre un piacere raccogliere il consenso dei graditi ospiti che anche quest’anno, con la loro presenza, ci hanno dimostrato il loro affetto. Noi facciamo del nostro meglio per far trascorrere delle serate piacevoli a coloro che partecipano alla manifestazione e, a tal proposito, tengo a ringraziare tutto lo staff per il supporto dato”.

La sagra replica anche questa sera con i Marvanza e terminerà domani con i Valcalore e la musica di Agostino Lacava. Tanti anche gli artisti di strada pronti a intrattenere il pubblico.

– Maria De Paola –