Boom di iscritti al “Pomponio Leto” di Teggiano. In testa il Liceo Scientifico seguito dal Linguistico

Con i suoi 169 iscritti, l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano si conferma la scuola più ambita dagli studenti delle medie del Vallo di Diano che entro il 31 gennaio scorso hanno effettuato la loro scelta per le iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020.

Circa una ventina gli studenti in più rispetto allo scorso anno che, a fronte di un calo demografico che non sta risparmiando neanche il Vallo di Diano, viene considerato “risultato straordinario” da parte dei docenti del Polo Liceale di Teggiano che sono stati impegnati nell’orientamento in entrata.

A fare la parte del leone, ancora una volta, sono stati il Liceo Scientifico ed il Liceo Linguistico mentre si attestato sui livelli dello scorso anno le iscrizioni al Liceo Artistico, al Liceo Economico Sociale ed al Liceo delle Scienze Umane.

Le iscrizioni registrate al “Pomponio Leto” ricalcano la tendenza nazionale, che vede proiettati gli studenti delle scuole medie verso gli studi scientifici. La scuola più scelta dagli studenti italiani, infatti è proprio il Liceo Scientifico con la sua diramazione di Liceo delle Scienze Applicate che viene scelto dal 25,5 % degli studenti.

Il Liceo Classico mantiene le posizioni, a seguire gli istituti tecnici scelti dal 30,7 %, ed in calo rispetto all’anno scorso quando furono scelti dal 31 % degli alunni ed infine i professionali, scelti dal 13,6 % ed anch’essi in calo rispetto al 14% dello scorso anno.

In controtendenza rispetto al dato nazionale è il Liceo Artistico di Teggiano che, rispetto ad un leggero calo su scala nazionale, registra quest’anno un notevole incremento di iscrizioni.

