Tornano in Campania i voucher asilo nido per l’anno 2025/2026, un vero e proprio aiuto concreto per le famiglie.

Le famiglie residenti in Campania, in possesso di requisiti ISEE, possono già presentare domanda per ricevere il contributo economico per il pagamento di rette relative alla frequenza, per l’anno educativo 2025/2026, di asili nido campani, pubblici e privati autorizzati/accreditati, da parte dei figli con età da 0 a 36 mesi.

I costi coperti dal contributo si riferiscono alla quota di iscrizione annuale di rette e buoni pasto (laddove non inclusi nella retta, sia per il tempo pieno che per il tempo parziale). È possibile presentare domanda per più di un figlio a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi. In tal caso è necessario presentare una domanda per ogni singolo figlio.

In caso di accoglimento della domanda, il genitore dovrà nuovamente accedere al servizio digitale per perfezionare la richiesta di erogazione del voucher attraverso l’inserimento di tutti i dati e documenti necessari ad attestare i pagamenti delle singole rette, secondo le scadenze previste nell’Avviso pubblico.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online fino al 26 aprile. Clicca QUI per tutti i dettagli.