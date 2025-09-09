L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre, recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, introdotte dall’articolo 6-bis del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025 n. 118. La circolare integra e modifica le precedenti istruzioni fornite con la n. 60 del 20 marzo scorso, chiarendo l’ambito di applicazione del contributo e introducendo importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

Il contributo asilo nido non riguarda più soltanto la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma viene esteso anche a nidi e micronidi che accolgono bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze, a sezioni Primavera che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni di età e a servizi integrativi abilitati come spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative regionali.

Sono invece escluse dal beneficio le spese relative a centri per bambini e famiglie e a servizi non riconducibili all’educazione per la prima infanzia (servizi ricreativi pre-scuola o post-scuola).

A decorrere dal 1° gennaio 2026 le domande presentate e accolte produrranno effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità.

Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Mentre per il contributo a sostegno presso l’abitazione sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare sul sito istituzionale dell’INPS la circolare n. 123 del 5 settembre.