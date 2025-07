La Regione Basilicata, a seguito degli Accordi Quadro con il Ministero dell’Ambiente per la bonifica dei siti inquinati e quindi dannosi per la popolazione, ha istituito la Struttura di missione.

Sono due i Sin, i siti di interesse nazionale, sul territorio lucano ad alto rischio sanitario per la popolazione, per l’ambiente, per i beni di interesse storico-culturale e per le attività socio-economiche. Si tratta dell’area industriale di Tito e della Val Basento.

La superficie complessiva a Tito è di 57 ettari: inizialmente si estendeva su circa 315 ettari, ma nel 2023 è stata riperimetrata. All’interno dell’area si trovano gli stabilimenti dismessi di due aziende.

Nell’ambito degli Accordi Quadro con il Ministero dell’Ambiente la Regione è soggetto attuatore. L’organismo dovrà elaborare le strategie tecnico-amministrative per la bonifica, coordinare e monitorare le attività in corso e programmarne di nuove. Sarà l’interlocutore del Ministero per i finanziamenti e le convenzioni con le sue società per attuare gli interventi. La struttura sarà guidata dalla dirigente regionale Elvira Armenio.

“La Basilicata – ha detto l’assessora regionale all’Ambiente Laura Mongiello – si dota, per la prima volta, di una struttura dedicata, autonoma e specializzata che avrà il compito di guidare con rigore, trasparenza e continuità le azioni di bonifica dei nostri territori più fragili e compromessi”.