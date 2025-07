Salerno registra una serie di blackout in via Carmine, con centinaia di abitazioni e negozi bloccati perché senza corrente per ore.

In difficoltà tutte le attività e in tanti hanno abbassato le saracinesche.

In grave sofferenza i frigoriferi di bar, ristoranti, tavole calde, supermercati e di tutte le abitazioni e sono in molti i cittadini che temono di dover buttare le scorte.

“Amarezza e rabbia nei commenti e nelle telefonate che giungono al Codacons – afferma il presidente del Codacons Campania Matteo Marchetti -. Un grave danno aggravato dal caldo eccezionale di questi giorni. Il Codacons è allertato e invita i cittadini che volessero far sentire il loro disappunto a rivolgersi allo 089-252433 per procedere con le richieste risarcitorie.”