Black Friday e commercio locale. Un equilibrio è possibile grazie a YOUSHO

Si avvicina per consumatori e aziende il Black Friday. Questa ricorrenza fu ideata negli USA dai grandi magazzini Macy’s nel 1924 per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, una volta superato il Giorno del ringraziamento.

L’evento poi è stato ciclicamente ripetuto fino ad arrivare ai giorni nostri anche in Italia, rivelandosi un fenomeno in costante crescita, di pari passo con il sensibile aumento dello shopping online.

Il canale delle vendite via Internet continua a crescere a due cifre: il 2019 ha registrato +31% rispetto al 2018. Anche per quanto riguarda gli anni precedenti, l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano nel 2018 ha stimato un aumento delle vendite del 35% rispetto al 2017.

Effetto contrario invece per quanto riguarda i consumi nei retail fisici, i quali si sono fermati anche a causa dell’emergenza nazionale, quindi l’attuale risulta essere il momento migliore per puntare su Internet.

Non solo tecnologia o abbigliamento, ma tutti i settori dell’economia, in particolare quello artigianale e manifatturiero e tutto ciò che ruota intorno alle eccellenze enogastronomiche territoriali, hanno registrato forti incrementi di vendite online e opportunità come questa del Black Friday sono da cogliere al volo per far conoscere il proprio brand e i prodotti offerti.

In particolare nel Vallo di Diano, che si distingue per eccellenze locali, i produttori locali troverebbero grande giovamento nell’organizzarsi in tempi rapidi per presentarsi al mondo.

YOUSHO è il partner che affianca i piccoli imprenditori nel processo di digitalizzazione delle vendite. Senza la necessità di avere un sito internet o competenze in campo marketing, è possibile mettere in vendita i propri prodotti su Internet.

– Maria De Paola –