La mano degli incivili colpisce ancora.

Questa volta ad esser presa di mira è un’area naturalistica di Altavilla Silentina dove qualcuno è andato a bivaccare e ha lasciato lì tutto i residui del suo banchetto.

Vetro, plastica, contenitori di cibo, bottiglie rotte accoglieranno i prossimi visitatori.

Tra la comunità si è fatta strada l‘indignazione e anche l’Amministrazione comunale ha lanciato un messaggio sui social.

“Ci si può anche dedicare a mangiare e bere in compagnia, magari in un luogo bello e fresco come la Foresta. Anzi, fatelo, fatelo in tanti, ma dopo occorre pulire e riordinare – le raccomandazioni dell’Amministrazione comunale -. Solo così i nostri beni saranno sempre fruibili nel migliore dei mondi. Invece ecco le immagini di chi lascia la propria spazzatura ad imbruttire, inquinare, deturpare i luoghi“.

“Così non va, non va affatto” l’amaro commento degli amministratori.